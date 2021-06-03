Раян Сеймур забрав свій гаманець з поліцейського відділку. Він був неабияк здивований, адже всередині досі були його банківські картки та документи. Зникла лише готівка – 60 фунтів стерлінгів.

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У квітні 2021 року з чоловіком зв'язалися представники поліції. Вони запитали, чи не губив він гаманець багато років тому. Раян відповів ствердно, і тоді йому повідомили, що перехожий знайшов його гаманець у кущах біля The Elizabethan і приніс його до відділку.

Цією історією Раян поділився у твітері. Він опублікував світлину гаманця зі своїми документами 20-річної давності. На фото у посвідченні йому 17 років, а зараз – вже 37.

Що ж, леді та джентльмени. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що кілька тижнів тому поліція зв'язалася зі мною і повідомила, що знайшла мій гаманець, який вкрали 20 років тому. Ось і він,

– написав чоловік.

Ця історія набула широкого розголосу у ЗМІ. Уже за кілька днів Раянові написав чоловік на ім'я Пітер, який знайшов гаманець і передав його поліції. "Я знайшов ваш гаманець, і думав – викинути його чи віднести до поліції. Я дуже радий, що вам його повернули, не дивлячись на поганий стан", – написав він.