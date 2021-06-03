Райан Сеймур забрал свой кошелек из полицейского участка. Он был немало удивлен, ведь внутри до сих пор были его банковские карты и документы. Исчезла только наличность – 60 фунтов стерлингов.

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В апреле 2021 с мужчиной связались представители полиции. Они спросили, не терял ли он кошелек много лет назад. Райан ответил утвердительно, и тогда ему сообщили, что прохожий нашел его кошелек в кустах рядом с The Elizabethan и принес его в участок.

Этой историей Райан поделился в твитере. Он опубликовал фотографию кошелька со своими документами 20-летней давности. На фото в удостоверении ему 17 лет, а сейчас – уже 37.

Что ж, леди и джентльмены. Вы, наверное, помните, что несколько недель назад полиция связалась со мной и сообщила, что нашла мой кошелек, который украли 20 лет назад. Вот и он,

– написал человек.

Эта история получила широкую огласку в СМИ. Уже через несколько дней Райану написал мужчина по имени Питер, который нашел кошелек и передал его полиции. "Я нашел ваш кошелек, и думал – выбросить его или отнести в полицию. Я очень рад, что вам его вернули, несмотря на плохое состояние", – написал он.