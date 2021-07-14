Ему помогал сосед – Джонатан Хэннон, который часто выполняет роль ассистента и компаньона Дэвида Раша в завоевании новых строчек в Книге Гиннеса. Он подбрасывал плоды киви вверх, а рекордсмен разрезал их, вооружившись самурайским мечом.

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Дэвид Раш установил свой 200 рекорд: смотрите видео

Дэвид Раш начал активно устанавливать рекорды примерно 5 с половиной лет назад с целью пропаганды STEM-образования – системы обучения, которая объединяет такие академические дисциплины как наука, технологии, инженерия и математика.

За это время на его счету накопилось немало интересных рекордов. Он ломал карандаши, выпивал литр лимонада за самое короткое время, разрезал яблоки, жонглируя ножами, строил башню из мыла и многое другое. Чтобы установить каждый из них и вписать свое имя в историю, мужчине пришлось хорошенько потрудиться.

Однако последний рекорд по разрезанию киви заслуживает отдельного внимания не только потому, что он 200-ый в списке Дэвида Раша. Мужчина назвал его одним из 5 самых сложных рекордов, которые ему удалось установить.

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