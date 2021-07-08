Инвестировал в алкоголь: мужчина 30 лет хранил бочки с виски и продал их в 50 раз дороже

Две бочки виски, купленные почти 30 лет назад, помогли 59-летнему британцу Роджеру Парфитту выплатить ипотеку и раньше уйти на пенсию. Секрет в том, что недавно мужчина получил целое состояние, продав алкоголь в десятки раз дороже.

В 1994 году Роджер Парфитт купил 2 бочки шотландского виски за 4700 фунтов стерлингов – односолодового Macallan за 3200 фунтов стерлингов и Tobermory за 1500 фунтов стерлингов. Тогда человек надеялся, что со временем они будут стоить дороже и он сможет на них заработать.

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Я помню, как подумал, что если виски не подорожает, худшее, что может случиться, – это то, что нам придется забрать его со склада, разлить в бутылки и выпить,

– поделился Роджер Парфитт.



Роджер Парфитт с командой Whiskey Investment Partners / Фото Mirror

Однако до этого так и не дошло, ведь надежды мужчины оправдались в полной мере. Через 27 лет после покупки бочек, ему удалось продать их в 47 раз дороже – за 220 300 фунтов стерлингов (8,3 миллиона гривен). Бочки купил партнер компании Whiskey Investment Partners Алистер Монкрифф.

Интересно, что ему не пришлось даже платить налоги с этого заработка, ведь бочки с виски классифицируются HRMC (Управлением по налоговым и таможенным сборам Ее Высочества) как "расточительный актив", который не облагается налогом.

Заработанные деньги Роджер Парфитт решил использовать на выплату ипотеки. Кроме того, он сможет выйти на пенсию на 3 года раньше чем планировал. Инвестировать в алкоголь мужчине понравилось – теперь он планирует купить бочку с виски для двух своих детей и назвать ее "бочкой мамы и папы". Роджер надеется, что в будущем его дети также смогут получить хорошую прибыль.



Роджер Парфитт с сыном Томом / Фото Mirror

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