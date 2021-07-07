Во время уборки на чердаке женщина обнаружила копию Декларации независимости США 1776 года. Кэти Марсден, которая является специалисткой из редких книг, рукописей и карт аукционного дома Lyon & Turnbull, решила детально исследовать историю найденного документа.

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История находки



Копия Декларации независемости США 1776 года / Фото Lyon & Turnbull

Декларация, которую нашла женщина, оказалась одной из двух копий, подаренных в 1824 году отцу-основателю Чарльзу Кэрроллу, богатому американцу и первому сенатору США от штата Мэриленд.

Позже он подарил обе копии Джону Мактавишу, который женился на внучке Керрола Эмили Катон. Этот мужчина был шотландско-канадским дипломатом и предпринимателем и работал британским консулом в штате Мэриленд.

После детальных исследований мы подтвердили, что эта копия действительно является одной из 201, выпущенных Уильямом Стоуном. Известно, что из них осталось только 48,

– рассказала Кэти Марсден.

Выяснив подробности происхождения и истории документа, Lyon & Turnbull выставили копию декларации на аукцион в США. 1 июля 2021, накануне Дня независимости США, его продали анонимному покупателю за 4 420 000 долларов (более 120,4 миллиона гривен).

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