Картину в стиле рококо обнаружили во время экспертной оценки наследства. Представитель аукционного дома Encheres Champagne Антуан Пети заметил на обратной стороне рамы неразборчивую подпись художника, и заподозрил, что это полотно может быть оригинальным и невероятно ценным.

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Специалист компании Turquin Стефан Пинта провел экспертизу, и подтвердил авторство Жана-Оноре Фрагонара. Это доказали характерные для художника пастельные цвета и своеобразные мазки. Также Пинта определил, что Фрагонар написал это полотно в 1768 – 1770 годах.

После экспертизы новые владельцы квартиры и картины решили продать ее на аукционе в Перне. Тогда стоимость полотна оценили в 1,5 – 2 миллиона евро (49,5 - 66 миллионов гривен).

26 июня аукцион наконец состоялся, и "Читающий философ" ушел с молотка. Однако, ожидания продавцов не подтвердились. Анонимный покупатель выкупил картину в несколько раз дороже – за впечатляющую сумму в 9,1 миллиона долларов (247,7 миллиона гривен).