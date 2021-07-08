У 1994 році Роджер Парфітт купив 2 діжки шотландського віскі за 4700 фунтів стерлінгів – односолодового Macallan за 3200 фунтів стерлінгів і Tobermory за 1500 фунтів стерлінгів. Тоді чоловік сподівався, що з часом вони коштуватимуть дорожче і він зможе на них заробити.

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Я пам'ятаю, як подумав, що якщо віскі не подорожчає, найгірше, що може трапитися, – це те, що нам доведеться забрати його зі складу, розлити у пляшки і випити,

– поділився Роджер Парфітт.



Роджер Парфітт з командою Whiskey Investment Partners / Фото Mirror

Проте до цього так і не дійшло, адже надії чоловіка виправдалися повною мірою. Через 27 років після покупки діжок, йому вдалося продати їх у 47 разів дорожче – за 220 300 фунтів стерлінгів (8,3 мільйона гривень). Діжки купив партнер компанії Whiskey Investment Partners Алістер Монкріфф.

Цікаво, що йому не довелося навіть платити податків з цього заробітку, адже діжки з віскі класифікуються HRMC (Управлінням з податкових і митних зборів Її Високості) як "витратний актив", який не оподатковується.

Зароблені гроші Роджер Парфітт вирішив використати на виплату іпотеки. Окрім того, він зможе вийти на пенсію на 3 роки раніше ніж планував. Інвестувати в алкоголь чоловікові сподобалось – тепер він планує купити діжку з віскі для двох своїх дітей і назвати її "діжкою мами і тата". Роджер сподівається, що в майбутньому його діти також зможуть отримати хороший прибуток.



Роджер Парфітт з сином Томом / Фото Mirror

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