Мурлыкающий пресс: кот-бодибилдер стал звездой сети – забавное видео
Источник:ютуб CGTN
В китайском городе Цзинин провинции Шаньдун было снято забавное видео. На нем кошка лежит вверх ногами на полу и пытается качать пресс.
Впервые это видео было опубликовано в китайской социальной сети Douyin с подписью: "Куда делась моя фитнес-карта?". На видео, которое было снято в тренажерном зале, домашний любимец демонстрировал впечатляющую технику тренировки.
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На кадрах видно, как кошка работает над своим маленьким пушистым прессом.
Эта кошка, которая делает приседания, заставит вас захотеть пойти в спортзал,
– подписали ролик в ютубе.
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