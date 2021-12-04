Вперше це відео було опубліковано в китайській соціальній мережі Douyin з підписом: "Куди поділася моя фітнес-карта?". На відео, яке було зняте у тренажерному залі, домашній улюбленець демонстрував вражаючу техніку тренування.

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На кадрах видно, як кішка працює над своїм маленьким пухнастим пресом.

Ця кішка, що робить присідання, змусить вас захотіти піти в спортзал,

– підписали ролик в ютубі.

Кішка, яка спалює зайві кілограми: дивитись відео

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