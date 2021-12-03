Цією історією жінка поділилася у тіктоці, і відео з розповіддю стало вірусним. Дивна зачіска принесла Гарі та морській свинці породи скінні Габбі понад 7 мільйонів переглядів.

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Зауважимо! Морські свинки породи скінні відрізняються від тих, яких ви звикли бачити. Шерсть росте у них лише на мордочці та лапках, а на решті тіла її немає. Саме тому їх часто називають голими.

Гара розповіла, що іноді спить зі своєю улюбленицею на підлозі. В одну з таких ночей вона прокинулася, щоб сходити до вбиральні, та мигцем побачила себе у дзеркалі. Її зачіска дещо змінилася – не вистачало пасма волосся.

Виявилося, що поки Гара спала, її улюблениця відгризла господарці чубчик. Жінка знайшла волосся на підлозі. Вона наголосила, що Габбі не їла волосся, а лише відкусила його. Схоже, морській свинці просто не подобалася зачіска Гари.

Користувачі тіктоку вподобали розповідь жінки. Вони закріпили за Габбі звання "нічної перукарки", та намагалися знайти пояснення її вчинку: