Цією історією жінка поділилася у тіктоці, і відео з розповіддю стало вірусним. Дивна зачіска принесла Гарі та морській свинці породи скінні Габбі понад 7 мільйонів переглядів.
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Гара розповіла, що іноді спить зі своєю улюбленицею на підлозі. В одну з таких ночей вона прокинулася, щоб сходити до вбиральні, та мигцем побачила себе у дзеркалі. Її зачіска дещо змінилася – не вистачало пасма волосся.
Виявилося, що поки Гара спала, її улюблениця відгризла господарці чубчик. Жінка знайшла волосся на підлозі. Вона наголосила, що Габбі не їла волосся, а лише відкусила його. Схоже, морській свинці просто не подобалася зачіска Гари.
Користувачі тіктоку вподобали розповідь жінки. Вони закріпили за Габбі звання "нічної перукарки", та намагалися знайти пояснення її вчинку:
- "Вона хотіла, щоб ти була схожа на неї";
- "Якщо у мене немає волосся, ні в кого його не буде";
- "Можливо вона хотіла, щоб ти краще бачила. Морські свинки стрижуть один одного, щоб шерсть не потрапляла в очі";
- "Вона та подружка, яка не може дозволити тобі виглядати краще за неї".