Этой историей женщина поделилась в тиктоке, и видео с рассказом стало вирусным. Странная прическа принесла Гаре и морской свинке породы скинни Габби более 7 миллионов просмотров .

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Заметим! Морские свинки породы скинни отличаются от тех, которых вы привыкли видеть. Шерсть растет у них только на мордочке и лапках, а на туловище ее нет. Поэтому их часто называют голыми.

Гара рассказала, что иногда спит со своей любимицей на полу. В одну из таких ночей она проснулась, чтобы сходить в уборную, но мельком увидела себя в зеркале. Ее прическа несколько изменилась – не хватало пряди волос.

Оказалось, что пока Гара спала, ее любимица отгрызла хозяйке челку. Женщина нашла волосы на полу. Она подчеркнула, что Габби не ела волосы, а лишь откусила их. Похоже, морской свинке просто не нравилась прическа Гарри.

Пользователи тиктока оценили рассказ женщины. Они закрепили за Габби звание "ночной парикмахерши" и пытались найти объяснение ее поступка: