Именно им посвящен инстаграм-аккаунт Cashcats, где публикуют фото котов, которые практически купаются в наличных. При этом животные выглядят так гордо, будто они действительно заработали все эти деньги и достигли финансового успеха самостоятельно.

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Как странно не выглядел бы такой контент, у состоятельных котиков есть немало поклонников. На страницу подписаны более 143 тысяч пользователей инстаграма. Развлечения 24 выбрали фото самых забавных пушистых богачей – они точно улучшат вам настроение, а может и смотивируют работать продуктивнее.

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