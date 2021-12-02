Именно им посвящен инстаграм-аккаунт Cashcats, где публикуют фото котов, которые практически купаются в наличных. При этом животные выглядят так гордо, будто они действительно заработали все эти деньги и достигли финансового успеха самостоятельно.
Это интересно Деруны, вареники, – кот Бендер из вирусного видео рассказал, почему стоит приехать в Украину
Как странно не выглядел бы такой контент, у состоятельных котиков есть немало поклонников. На страницу подписаны более 143 тысяч пользователей инстаграма. Развлечения 24 выбрали фото самых забавных пушистых богачей – они точно улучшат вам настроение, а может и смотивируют работать продуктивнее.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Смотрите также И большие, и маленькие: 20 забавных фото собак, которых носят в сумках, а они и не против