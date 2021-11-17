В инстаграм-историях официального аккаунта Украины опубликовали видео, в котором кот посоветовал всем ехать в Украину и привел действительно существенные аргументы. А чуть позже это видео появилось и в настоящий странице Бендера в тиктоке, что только усилило приглашение котика.

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Вот почему, по мнению пушистой звезды тиктока, стоит приехать к нам в гости хотя бы на выходные:

"Здесь так красиво";

"Моря и горы";

"Оу, эта вкусная еда";

"Дайте мне еще борща";

"Деруны, вареники".

Решено. Я остаюсь здесь. Навсегда,

– подытожил котик.

В тиктоке котика ролик посмотрели 330 тысяч раз менее, чем за сутки. В комментариях немало украинских пользователей, которые благодарят за публикацию видео и приглашение в нашу страну.

Как Бендер стал известным в тиктоке

Страница в тиктоке у Бендера была уже давно, но популярность пришла к нему в сентябре 2021 года. Именно тогда его хозяйка опубликовала видео с настойчивым мяуканьем любимца, который просил есть. Этот ролик разлетелся по всему миру и стал основой для видеомемов, которые до сих пор массово публикуют в соцсетях, подстраивая под разные ситуации.