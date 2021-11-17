В інстаграм-історіях офіційного акаунту України опублікували відео, в якому кіт закликав усіх їхати до України та привів справді суттєві аргументи. А трішки пізніше це відео з'явилося й на справжній сторінці Бендера в тіктоці, що лише посилило запрошення котика.

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Ось чому, на думку пухнастої зірки тіктоку, варто завітати до нас у гості хоча б на вихідні:

"Тут так гарно";

"Моря і гори";

"Оу, ця смачна їжа";

"Дайте мені ще борщу";

"Деруни, вареники".

Вирішено. Я залишаюся тут. Назавжди,

– підсумував котик.

У тіктоці котика ролик подивилися 330 тисяч разів менше, ніж за добу. У коментарях чимало українських користувачів, які дякують за публікацію відео та запрошення до нашої країни.

Як Бендер став відомим у тіктоці

Сторінка у тіктоці у Бендера була вже давно, але популярність прийшла до нього у вересні 2021 року. Саме тоді його господарка опублікувала відео з наполегливим нявканням улюбленця, який просив їсти. Цей ролик розлетівся по всьому світу, і став основою для відеомемів, які досі масово публікують у соцмережах, підлаштовуючи під різні ситуації.

Оригінальне відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів, але враховуючи те, скільки разів його поширювали та переробляли, ця цифра є в декілька разів більшою.