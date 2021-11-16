В инстаграме есть страница bagdogs, посвященная собакам в сумках. Чаще всего там публикуют фото из нью-йоркского метро, ​​где несколько лет назад запретили перевозить собак без переносок. Изобретательные американцы начали возить своих любимцев в обычных сумках. И если к представителям маленьких пород на руках и в сумках уже все привыкли, то большие собачки в таких обстоятельствах выглядят очень забавно.

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Оказалось, что у такого контента много поклонников. За страницей bagdogs следят около 99 тысяч человек. Возможно, и вы присоединитесь к ним после просмотра нашей подборки – Развлечения 24 отобрали самые смешные и милые фото.

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