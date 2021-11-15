На развлекательном портале Reddit есть отдельное раздел, где публикуют фотографии их креативных решений. Они несомненно вызывают восхищение. Несмотря на то, что эти идеи часто довольно простые и очевидные, придумать такое сможет не каждый.

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"Не заметил этого, когда переезжал"

Фото Reddit / natcatbobat

"Ровно, как по мне"

Фото Reddit / lubberline

"Спросил у брата, зачем ему такая вилка. Он показал мне это"

Фото Reddit / projectolivine

"Защита от побега"

Фото Reddit / Lietuvis9

"Очки сломались не вовремя"

Фото Reddit / danielaniq28

"Когда не хочется грести"

Фото Reddit / ostekages

"Он приклеил телефон к лицу скотчем, чтобы играть в Xbox и разговаривать"

Фото Reddit / Caffeinequeen86

"Это считается?"

Фото Reddit / nox011

"Он опередил свое время"

Фото Reddit / bjs1023113

"Защита от кражи"

Фото Reddit / saltypotato-612

"Проблема решена, сток работает"

Фото Reddit / tsmeagain

"Засчитано"

Фото Reddit / PlopPlopFizzFizzzz

"Чешская инженерия"

Фото Reddit / TemporaryAccount-tem

"В этом есть смысл"

Фото Reddit / Flimsy_Researcher

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