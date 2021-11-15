На развлекательном портале Reddit есть отдельное раздел, где публикуют фотографии их креативных решений. Они несомненно вызывают восхищение. Несмотря на то, что эти идеи часто довольно простые и очевидные, придумать такое сможет не каждый.
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"Не заметил этого, когда переезжал"
Фото Reddit / natcatbobat
"Ровно, как по мне"
Фото Reddit / lubberline
"Спросил у брата, зачем ему такая вилка. Он показал мне это"
Фото Reddit / projectolivine
"Защита от побега"
Фото Reddit / Lietuvis9
"Очки сломались не вовремя"
Фото Reddit / danielaniq28
"Когда не хочется грести"
Фото Reddit / ostekages
"Он приклеил телефон к лицу скотчем, чтобы играть в Xbox и разговаривать"
Фото Reddit / Caffeinequeen86
"Это считается?"
Фото Reddit / nox011
"Он опередил свое время"
Фото Reddit / bjs1023113
"Защита от кражи"
Фото Reddit / saltypotato-612
"Проблема решена, сток работает"
Фото Reddit / tsmeagain
"Засчитано"
Фото Reddit / PlopPlopFizzFizzzz
"Чешская инженерия"
Фото Reddit / TemporaryAccount-tem
"В этом есть смысл"
Фото Reddit / Flimsy_Researcher
Как уберечь дрон от падения в реку
Фото Reddit / DampfJaguar0674