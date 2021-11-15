На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ, де публікують фото їхніх креативних рішень. Вони безсумнівно викликають захоплення. Попри те, що ці ідеї часто доволі прості та очевидні, вигадати таке зможе не кожен.

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"Не помітив цього, коли переїжджав"

Фото Reddit / natcatbobat

"Рівно, як на мене"

Фото Reddit / lubberline

"Запитав у брата, навіщо йому така вилка. Він показав мені це"

Фото Reddit / projectolivine

"Захист від втечі"

Фото Reddit / Lietuvis9

"Окуляри зламалися невчасно"

Фото Reddit / danielaniq28

"Коли не хочеться веслувати"

Фото Reddit / ostekages

"Він приклеїв телефон до обличчя скотчем, аби грати в Xbox і розмовляти"

Фото Reddit / Caffeinequeen86

"Це рахується?"

Фото Reddit / nox011

"Він випередив свій час"

Фото Reddit / bjs1023113

"Захист від крадіжки"

Фото Reddit / saltypotato-612

"Проблему вирішено, стік полагоджено"

Фото Reddit / tsmeagain

"Зараховано"

Фото Reddit / PlopPlopFizzFizzzz

"Чеська інженерія"

Фото Reddit / TemporaryAccount-tem

"У цьому є сенс"

Фото Reddit / Flimsy_Researcher

Як вберегти дрон від падіння в річку

Фото Reddit / DampfJaguar0674