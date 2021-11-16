В інстаграмі є сторінка bagdogs, присвячена собакам у сумках. Найчастіше там публікують фото з нью-йоркського метро, де кілька років тому заборонили перевозити собак без переносок. Вигадливі американці почали возити своїх улюбленців у звичайних сумках. І якщо до представників маленьких порід на руках та в сумках уже всі звикли, то великі песики у таких обставинах мають дуже кумедний вигляд.
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Виявилося, що у такого контенту багато шанувальників. За сторінкою bagdogs стежать майже 99 тисяч людей. Можливо й ви приєднаєтеся до них після перегляду нашої добірки – Розваги 24 відібрали найсмішніші та наймиліші фото.
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