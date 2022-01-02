Мозговые трюки: гипнотические видео, которые заставят вас залипнуть у экрана

Если вам нечем заняться в эти долгие выходные, предлагаем залипнуть на просмотре галлюциногенных видео. Они реально работают, поэтому могут загипнотизировать вас надолго.

Эта движущиеся картинки могут вызвать головокружение, особенно если после пристального рассматривания отвести взгляд от экрана. Поэтому будьте осторожны и не делайте резких движений.

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Некоторые ролики требуют от зрителя сосредоточения на видео, а затем резкого переключения внимания на окружающую действительность.

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