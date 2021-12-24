Десятку лучших из заявок, которые подавали пользователи, определяли бесстрастные судьи, а вот тройку победителей выбирали с помощью общего онлайн-голосования.

На тему Обман зрения: 20 странных фотографий, которые трудно понять с первого взгляда

#1 Призрачная королева

В центре иллюзии – шахматная доска и ее отражение. Однако фигура ферзя видна только в зеркале, на доске ее вроде бы нет. Как это возможно?

Лучшая иллюзия года – призрачная королева: смотрите видео



Ответ – эффект иллюзии достигается с помощью использования замаскированного под доску "плаща", закрывающего королеву для определенного угла зрения.

#2 Иллюзия комнаты

Иллюзия состоит в том, что когда зритель смотрит на изображение комнаты, оно кажется статическим. Однако, если сравнить начальную и конечную картинки, они будут существенно отличаться.

Иллюзия комнаты – вторая из лучших: смотрите видео



Ответ – иллюзия комнаты является примером "слепоты к изменениям". Изображение комнаты медленно и постепенно меняется – некоторые вещи исчезают, другие наоборот появляются. Но заметить это можно, только если сосредоточенно смотреть на один предмет. ​

#3 Двойные кольца

В ролике показано, как два кольца вращаются на 360 градусов на расстоянии друг от друга. Но, если расположить их поближе, будет казаться, что они совершают только полоборота.

Двойные кольца – третья иллюзия-победительница 2021 года: смотрите видео