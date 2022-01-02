Ця рухомі картинки можуть викликати запаморочення, особливо якщо після пильного розглядання відвести погляд від екрана. Тому будьте обережні та не робіть різких рухів.
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Деякі ролики вимагають від глядача зосередження на відео, а потім різкого перемикання уваги на навколишню дійсність.
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