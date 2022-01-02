Эта движущиеся картинки могут вызвать головокружение, особенно если после пристального рассматривания отвести взгляд от экрана. Поэтому будьте осторожны и не делайте резких движений.

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