Эта движущиеся картинки могут вызвать головокружение, особенно если после пристального рассматривания отвести взгляд от экрана. Поэтому будьте осторожны и не делайте резких движений.
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