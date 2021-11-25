Мотивация злодея раскрыта: в сети показали эксклюзивные вырезанные сцены из "Венома 2"
Источник:ютуб-канал IGN Movie Trailers
На ютуб-канале IGN Movie Trailers опубликовали одну из вырезанных сцен ленты "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) с Томом Харди в главной роли. Супергеройский боевик компании Sony был основан на комиксах издательства Marvel Comics.
Авторы ленты публикуют различные вырезанные сцены, в которых даже не до конца прорисована CGI-графика. Таким образом создатели "Венома 2" пытаются привлечь зрителей к просмотру. Из этого видео зрители могут узнать, какую цель преследовал инопланетный симбиот, вселившись в Клетуса Кэссиди.
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События, показанные в эксклюзивном эпизоде, разворачиваются после того, как Клетус слился с симбиотом, сбежал из тюрьмы и освободил свою возлюбленную из психиатрической больницы. В сцене, которая не попала в финальный вариант фильма, можно увидеть свидание Клетуса Кэссиди и суперзлодейки Визг. Пара обсуждает то, что они теперь навсегда останутся вместе, а всем своим обидчикам жестоко отомстят. Их разговор прерывает красный симбиот Карнаж. Он пытается убедить Клетуса и его подругу в том, что человечество не заслуживает выживания.
Вырезанная сцена из "Венома 2": смотреть видео
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Сюжет ленты "Веном 2: Карнаж"
Более чем через год после событий показанных в фильме "Веном" журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни как хозяин инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается построить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который волей случая становится хозяином Карнажа и убегает из тюрьмы после неудачной казни.
В главных ролях:
- Том Харди;
- Вуди Харрельсон;
- Мишель Уильямс;
- Рейд Скотт;
- Наоми Харрис.