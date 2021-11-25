Авторы ленты публикуют различные вырезанные сцены, в которых даже не до конца прорисована CGI-графика. Таким образом создатели "Венома 2" пытаются привлечь зрителей к просмотру. Из этого видео зрители могут узнать, какую цель преследовал инопланетный симбиот, вселившись в Клетуса Кэссиди.

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События, показанные в эксклюзивном эпизоде, разворачиваются после того, как Клетус слился с симбиотом, сбежал из тюрьмы и освободил свою возлюбленную из психиатрической больницы. В сцене, которая не попала в финальный вариант фильма, можно увидеть свидание Клетуса Кэссиди и суперзлодейки Визг. Пара обсуждает то, что они теперь навсегда останутся вместе, а всем своим обидчикам жестоко отомстят. Их разговор прерывает красный симбиот Карнаж. Он пытается убедить Клетуса и его подругу в том, что человечество не заслуживает выживания.

Вырезанная сцена из "Венома 2": смотреть видео

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Сюжет ленты "Веном 2: Карнаж"

Более чем через год после событий показанных в фильме "Веном" журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни как хозяин инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается построить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который волей случая становится хозяином Карнажа и убегает из тюрьмы после неудачной казни.

В главных ролях:

Том Харди;

Вуди Харрельсон;

Мишель Уильямс;

Рейд Скотт;

Наоми Харрис.

Боевик "Веном 2" вышел на экраны 14 октября 2021 года и стал одним из самых кассовых фильмов года. Цифровой релиз ленты планируется на 24 ноября 2021 года.