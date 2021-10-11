Мне это нужно: 15 вещей, о существовании которых вы могли не знать, но теперь захотите их иметь

В мире есть немало действительно удобных, функциональных и просто классных вещей. О существовании многих из них мы даже не догадываемся, но стоит нам где-то увидеть их, как в голове возникает только одно – "Мне это нужно".

На развлекательном портале Reddit есть отдельное подразделение, где пользователи публикуют фотографии таких вещей, и делают другим в определенной степени медвежью услугу. С одной стороны, невероятно интересно узнать о чем-то новом и полезном, а с другой стороны, найти и приобрести все то, что внезапно захотелось иметь, может быть довольно трудно.

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Вафельница Lego, с помощью которой можно "построить" любой завтрак

Фото Reddit / TheNamingOfCats

Кресло с подставкой для ног

Фото Reddit / DrBang75

Одеяло-тортилья

Фото Reddit / Kotaay

Держатель для телефона

Фото Reddit / AvisRs

Кухонный остров с аквариумом

Фото Reddit / Zonkedforlife

Окно для собаки в заборе

Фото Reddit / ExpMark

Яйцеварка в виде пингвинов

Фото Reddit / 118829

Лунный пазл

Фото Reddit / AdNoctumOne

Свеча, которая делает новую свечу из талого воска

Фото Reddit / 118829

Швабра, похожая на собаку

Фото Reddit / PeterBeast37

Ступеньки с горкой

Фото Reddit / SkeyTv

Флешка, которая показывает, насколько она заполнена

Фото Reddit / nikesucks

Удивительные шторы

Фото Reddit / Drumma5 16

Окно, которое превращается в балкон

Фото Reddit / cowboys30

Кольцо 16-го века, которое превращается в астрономическую сферу

Фото Reddit / Briznastee

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