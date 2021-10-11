На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ, де користувачі публікують фотографії таких речей, і роблять іншим певною мірою ведмежу послугу. З одного боку, неймовірно цікаво дізнатися про щось нове та корисне, а з іншого боку, знайти та придбати усе те, що раптово захотілося мати, може бути доволі важко.

Це цікаво 5 найпопулярніших гральних автоматів, які підкорили гемблерів з усього світу

Вафельниця Lego, за допомогою якої можна "збудувати" будь-який сніданок

Фото Reddit / TheNamingOfCats

Крісло з підставкою для ніг

Фото Reddit / DrBang75

Ковдра-тортилья

Фото Reddit / Kotaay

Тримач для телефону

Фото Reddit / AvisRs

Кухонний острів з акваріумом

Фото Reddit / Zonkedforlife

Вікно для собаки у паркані

Фото Reddit / ExpMark

Яйцеварка у вигляді пінгвінів

Фото Reddit / 118829

Місячний пазл

Фото Reddit / AdNoctumOne

Свічка, яка робить нову свічку з талого воску

Фото Reddit / 118829

Швабра, схожа на собаку

Фото Reddit / PeterBeast37

Сходи з гіркою

Фото Reddit / SkeyTv

Флешка, що показує, наскільки вона заповнена

Фото Reddit / nikesucks

Дивовижні штори

Фото Reddit / Drumma5 16

Вікно, що перетворюється у балкон

Фото Reddit / cowboys30

Кільце 16-го століття, що перетворюється в астрономічну сферу

Фото Reddit / Briznastee

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