Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка

Сьогодні технології всюди. Електронні диспенсери розпилюють заздалегідь певну кількість мила на наші руки. Стільникові телефони з'єднують нас з людьми по всьому світу. Посудомийні машини миють наші тарілки тощо.
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Сучасні технології радикально змінюють життя людства, розширюючи їх можливості і оснащуючи їх. Розваги 24 підібрали ідеальні геніальні винаходи, в яких є все для нашого комфорту і, які слід терміново наслідувати. Завдяки таким ідеям більшість читачів захоче жити в цьому місці.
Музичний центр у громадському туалеті, щоб ніхто не чув, як відвідувачі роблять свої справи
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Пробники туалетного паперу в супермаркеті Нідерландів
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Парковка для скейтбордів біля школи
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
У кабінеті стоматолога на стелі розміщена головоломка "знайди Волл-І", щоб дітям було чим себе зайняти з задертою головою і відкритим ротом.
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
У цьому магазині покупців на вході ділять на тих, хто хоче спілкуватися з менеджерами, і тих, хто буде робити покупки сам. Достатньо взяти відповідний кошик.
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Ідеальне рішення для розміщення сумок і пакетів
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Машинка для зняття безготівкових чайових в барі
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Публічна попільничка-голосувалка
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Ступінь зрілості фрукта відразу можна зіставити зі стікером-еталоном.
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Зона для вигулу домашніх тварин в аеропорту
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Симулятор холоду у відділі зимового одягу та спорядження
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
Краватка з підкладкою з мікроволокна для протирання екрану смартфона або планшета
Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж
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