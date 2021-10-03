Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка

Сьогодні технології всюди. Електронні диспенсери розпилюють заздалегідь певну кількість мила на наші руки. Стільникові телефони з'єднують нас з людьми по всьому світу. Посудомийні машини миють наші тарілки тощо.

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Музичний центр у громадському туалеті, щоб ніхто не чув, як відвідувачі роблять свої справи



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Пробники туалетного паперу в супермаркеті Нідерландів



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Парковка для скейтбордів біля школи



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

У кабінеті стоматолога на стелі розміщена головоломка "знайди Волл-І", щоб дітям було чим себе зайняти з задертою головою і відкритим ротом.



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

У цьому магазині покупців на вході ділять на тих, хто хоче спілкуватися з менеджерами, і тих, хто буде робити покупки сам. Достатньо взяти відповідний кошик.



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Ідеальне рішення для розміщення сумок і пакетів



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Машинка для зняття безготівкових чайових в барі



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Публічна попільничка-голосувалка



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Ступінь зрілості фрукта відразу можна зіставити зі стікером-еталоном.



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Зона для вигулу домашніх тварин в аеропорту



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Симулятор холоду у відділі зимового одягу та спорядження



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

Краватка з підкладкою з мікроволокна для протирання екрану смартфона або планшета



Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди / Фото із соцмереж

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