Японський дизайнер Такаюкі Фукудзава представив нову концепцію шкарпеток. Їх головна особливість – наявність дірки для великого пальця.

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Ця ідея прийшла Такаюкі після того, як він кілька років мучився від того, що його шкарпетки постійно рвалися і протиралися. У всьому світі, це вважається непристойним. І молодому дизайнеру було дуже соромно, коли доводилося знімати черевики.

За статистикою, до 40% всіх шкарпеток зношується саме в цьому місці і 60% – на п'яті. Тож дірку дизайнер робить рівно на великому пальці. Крім того, більшість людей одразу викидають шкарпетки через дірку. Тому чоловік вважає, що його шкарпетки можна носити набагато довше – що в перспективі може позитивно позначитись на екології.

Доводилося викидати абсолютно цілі шкарпетки тільки тому, що у них дірка на великому пальці. І врешті-решт я вирішив спробувати створити такі речі, які не будуть протиратися з часом. І я придумав дуже просту річ, ми зробили такі шкарпетки, де є дірка, але вони виглядають при цьому цілком естетично і навіть модно. До того ж це екологічно, і тому набуло популярності у нас в країні,

– пояснив Фукудзава.



Дизайнер представив шкарпетки з діркою на великому пальці / Фото ekoD Works



Дизайнер представив шкарпетки з діркою на великому пальці / Фото ekoD Works



Дизайнер представив шкарпетки з діркою на великому пальці / Фото ekoD Works

І хоча компанія Такаюкі Фукудзави ще не вийшла на ринок і лише налагоджує виробництво, бренд шкарпеток SDGsocks має величезний попит у покупців.

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