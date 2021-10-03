Сегодня технологии повсюду. Электронные диспенсеры распыляют заранее определенное количество мыла на наши руки. Сотовые телефоны соединяют нас с людьми по всему миру. Посудомоечные машины моют наши тарелки и т. д.
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Современные технологии радикально меняют жизнь человечества, расширяя их возможности и оснащая их. Развлечения 24 подобрали идеальные гениальные изобретения, в которых есть все для нашего комфорта и, которые следует срочно внедрить повсеместно. Благодаря таким идеям большинство читателей захочет жить в этом месте.
Музыкальный центр в общественном туалете, чтобы никто не слышал, как посетители делают свои дела
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Пробники туалетной бумаги в супермаркете Нидерландов
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Парковка для скейтбордов возле школы
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
В кабинете стоматолога на потолке размещена головоломка "найди Волл-И", чтобы детям было чем себя занять с задранной головой и открытым ртом.
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
В этом магазине покупателей на входе делят на тех, кто хочет общаться с менеджерами, и тех, кто будет делать покупки сам. Достаточно взять подходящую корзину.
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Идеальное решение для размещения сумок и пакетов
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Машинка для снятия безналичных чаевых в баре
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Публичная пепельница-голосовалка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Степень зрелости фрукта сразу можно сопоставить со стикером-эталоном.
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Зона для выгула домашних животных в аэропорту
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Симулятор холода в отделе зимней одежды и снаряжения
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
Галстук с подкладкой из микроволокна для протирания экрана смартфона или планшета
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей
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