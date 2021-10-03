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Современные технологии радикально меняют жизнь человечества, расширяя их возможности и оснащая их. Развлечения 24 подобрали идеальные гениальные изобретения, в которых есть все для нашего комфорта и, которые следует срочно внедрить повсеместно. Благодаря таким идеям большинство читателей захочет жить в этом месте.

Музыкальный центр в общественном туалете, чтобы никто не слышал, как посетители делают свои дела



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Пробники туалетной бумаги в супермаркете Нидерландов



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Парковка для скейтбордов возле школы



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

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Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

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Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Идеальное решение для размещения сумок и пакетов



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Машинка для снятия безналичных чаевых в баре



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Публичная пепельница-голосовалка



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Степень зрелости фрукта сразу можно сопоставить со стикером-эталоном.



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Зона для выгула домашних животных в аэропорту



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Симулятор холода в отделе зимней одежды и снаряжения



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Галстук с подкладкой из микроволокна для протирания экрана смартфона или планшета



Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

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