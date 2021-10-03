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Музыкальный центр в общественном туалете, чтобы никто не слышал, как посетители делают свои дела

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Пробники туалетной бумаги в супермаркете Нидерландов

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Парковка для скейтбордов возле школы

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

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Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

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Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Идеальное решение для размещения сумок и пакетов

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Машинка для снятия безналичных чаевых в баре

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Публичная пепельница-голосовалка

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Степень зрелости фрукта сразу можно сопоставить со стикером-эталоном.

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Зона для выгула домашних животных в аэропорту

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Симулятор холода в отделе зимней одежды и снаряжения

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

Галстук с подкладкой из микроволокна для протирания экрана смартфона или планшета

Геніальні винаходи, які потрібно впровадити всюди: цікава добірка
Гениальные изобретения, которые нужно внедрить везде / Фото из соцсетей

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