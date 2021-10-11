На развлекательном портале Reddit есть отдельное подразделение, где пользователи публикуют фотографии таких вещей, и делают другим в определенной степени медвежью услугу. С одной стороны, невероятно интересно узнать о чем-то новом и полезном, а с другой стороны, найти и приобрести все то, что внезапно захотелось иметь, может быть довольно трудно.
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Вафельница Lego, с помощью которой можно "построить" любой завтрак
Фото Reddit / TheNamingOfCats
Кресло с подставкой для ног
Фото Reddit / DrBang75
Одеяло-тортилья
Фото Reddit / Kotaay
Держатель для телефона
Фото Reddit / AvisRs
Кухонный остров с аквариумом
Фото Reddit / Zonkedforlife
Окно для собаки в заборе
Фото Reddit / ExpMark
Яйцеварка в виде пингвинов
Фото Reddit / 118829
Лунный пазл
Фото Reddit / AdNoctumOne
Свеча, которая делает новую свечу из талого воска
Фото Reddit / 118829
Швабра, похожая на собаку
Фото Reddit / PeterBeast37
Ступеньки с горкой
Фото Reddit / SkeyTv
Флешка, которая показывает, насколько она заполнена
Фото Reddit / nikesucks
Удивительные шторы
Фото Reddit / Drumma5 16
Окно, которое превращается в балкон
Фото Reddit / cowboys30
Кольцо 16-го века, которое превращается в астрономическую сферу
Фото Reddit / Briznastee
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