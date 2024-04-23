Слишком похудел: мэр Колумбии сконфузился во время торжественной речи

В одном из колумбийских городов избрали мэра. Им стал Хосе Элиас Чамс Чамс, который уже занимал эту должность с 2016 по 2019 год.

Именно с ним во время провозглашения торжественной речи и произошел курьезный инцидент.

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Дело в том, что во время публичного выступления с новоизбранного мэра спали штаны. Он остался на сцене в одних трусах. К чиновнику поспешила помощница, которая подтянула штаны.

Пусть это останется в истории, я действительно похудел на 8 килограммов,

– пошутил мэр.

Момент падения штанов: смотрите видео

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