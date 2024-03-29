На днях на своей платформе Truth Social он призвал сторонников купить Библию "Боже, благослови США".

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Заметим, что она вдохновлена патриотической балладой кантри-певца Ли Гринвуда, под песни которого Трамп часто появляется на мероприятиях и митингах.

Со Страстной неделей! Сделаем так, чтобы Америка снова молилась (в оригинале на английском Let's Make America Pray Again). Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас приобрести копию Библии "Боже, благослови США,

– написал Трамп.

Известно, что книга продается за 59,99 доллара.

Трудные времена для Трампа

Стоит напомнить, что Дональд Трамп столкнулся с серьезным финансовым кризисом из-за роста судебных расходов. Сейчас Трамп противостоит четырем уголовным обвинениям.

В понедельник Трампу получил отсрочку, когда апелляционный суд Нью-Йорка согласился отложить взыскание более 454 миллионов долларов, которые Трамп задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве, если он выплатит 175 миллионов долларов в течение 10 дней.

Ранее Джо Байден в очередной раз продемонстрировал отличное чувство юмора. Он решил сравнить себя и Дональда Трампа, с которым будет бороться за кресло президента.