Днями на своїй платформі Truth Social він закликав прихильників купити Біблію "Боже, благослови США".

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Зауважимо, що вона натхненна патріотичною баладою кантрі-співака Лі Грінвуда, під пісні якого Трамп часто з'являється на заходах та мітингах.

Зі Страсним тижнем! Зробімо так, щоб Америка знову молилася (в оригіналі англійською Let’s Make America Pray Again). Оскільки ми наближаємося до Страсної п'ятниці та Великодня, я закликаю вас придбати копію Біблії "Боже, благослови США,

– написав Трамп.

Відомо, що книга продається за 59,99 долара.

Важкі часи для Трампа

Варто нагадати, що Дональд Трамп зіткнувся із серйозною фінансовою кризою через зростання судових витрат. Наразі Трамп протистоїть чотирьом кримінальним обвинуваченням.

У понеділок Трампу отримав відстрочку, коли апеляційний суд Нью-Йорка погодився відкласти стягнення понад 454 мільйони доларів, які Трамп заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство, якщо він виплатить 175 мільйонів доларів протягом 10 днів.

Раніше Джо Байден вчергове продемонстрував відмінне почуття гумору. Він вирішив порівняти себе та Дональда Трампа, з яким боротиметься за крісло президента.