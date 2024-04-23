Именно с ним во время провозглашения торжественной речи и произошел курьезный инцидент.

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Дело в том, что во время публичного выступления с новоизбранного мэра спали штаны. Он остался на сцене в одних трусах. К чиновнику поспешила помощница, которая подтянула штаны.

Пусть это останется в истории, я действительно похудел на 8 килограммов,

– пошутил мэр.

Момент падения штанов: смотрите видео

Ранее мы писали об экс-главе США Дональде Трампе, который начал продавать американцам Библии. Произошло это на фоне роста расходов на его многочисленные судебные дела. На днях на своей платформе Truth Social он призвал сторонников купить Библию "Боже, благослови США".