Саме з ним під час проголошення урочистої промови і стався курйозний інцидент.

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Річ у тім, що під час публічного виступу з новообраного мера спали штани. Він залишився на сцені в одних трусах. До чиновника поспішила помічниця, яка підтягнула штани.

Нехай це залишиться в історії, я справді схуд на 8 кілограмів,

– пожартував мер.

Момент падіння штанів: дивіться відео

Раніше ми писали про ексочільника США Дональда Трампа, який почав продавати американцям Біблії. Сталося це на тлі зростання витрат на його численні судові справи. Днями на своїй платформі Truth Social він закликав прихильників купити Біблію "Боже, благослови США".