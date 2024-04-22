Відомо, що інцидент стався у неділю, 21 квітня.

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На кадрах, оприлюднених у мережі, видно, як чоловік тягне візок із покупками велосипедною доріжкою. Основне відділення візка заповнене дровами у вогні, а чоловік використовує меч як шампур, щоб тримати м'ясо над полум'ям.

Чоловік продовжував пересуватися по дорозі, штовхаючи за собою візок, і врешті-решт зупинився, намагаючись, мабуть, підлити в полум'я трохи пива. Також у візку була пляшка соусу для барбекю.

Чоловіка затримали

На відео видно, як чоловік іде дорогою. Зрештою поліцейський автомобіль Санта-Моніки зупиняється, і з нього виходить офіцер, який і затримав порушника.

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Чоловік, який працює в одному з найбільших музеїв сучасного мистецтва у Європі, повісив у галереї власну картину. На жаль, керівництво музею такий жест не підтримало.