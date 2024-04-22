Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля.

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На кадрах, обнародованных в сети, видно, как мужчина тянет тележку с покупками по велосипедной дорожке. Основное отделение тележки заполнено дровами в огне, а мужчина использует меч как шампур, чтобы держать мясо над пламенем.

Мужчина продолжал передвигаться по дороге, толкая за собой тележку, и в конце концов остановился, пытаясь, видимо, подлить в пламя немного пива. Также в тележке была бутылка соуса для барбекю.

Мужчину задержали

На видео видно, как мужчина идет по дороге. В конце концов полицейский автомобиль Санта-Моники останавливается, и из него выходит офицер, который и задержал нарушителя.

Мужчина превратил тележку из супермаркета на мангал: смотрите видео

Мужчина, который работает в одном из крупнейших музеев современного искусства в Европе, повесил в галерее собственную картину. К сожалению, руководство музея такой жест не поддержало.