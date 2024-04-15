Мужчина называет себя свободным художником и надеялся, что такой поступок станет его художественным прорывом.

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Интересно, что сначала даже никто не заметил, как человек устанавливал свое произведение искусства размером 60 на 120 сантиметров в проходе. Никаких подробностей относительно того, как выглядела картина, ее стиля или предмета не сообщили.

Какое наказание получил мужчина

В Пинакотеке заявили, что работника уволили и запретили ему входить в помещения музея. Чтобы повесить свою картину, мужчина просверлил две дырки в стене галереи. Поэтому против него возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее мужчина из Британии приобрел на гаражной распродаже мокрую картонную коробку с вещами. Внутри среди прочего хлама, он нашел шедевр известного художника. Впоследствии выяснилось, что картина принадлежит выдающемуся художнику Бенни Эндрюсу, который творил в 60 – 70-е годы ХХ века.

Еще один человек, по имени Дэвид Грэм Скотт нашел загадочный артефакт. Он сразу сфотографировал его и прислал снимки для изучения эксперту Стив Трюхеллу из Корнуолла. Мужчина обнаружил пачку грязных резиновых листов с уникальными узорами.