В перечень "разрешенного" также добавили звук тракторов и кукареканье петухов в селах.

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Принятый закон призван положить конец сотням жалоб на шум, которые ежегодно подают недовольные соседи, в основном новоселы из городов, которые ищут тишины и покоя в сельской местности.

Те, кто переезжает в сельскую местность, не могут требовать, чтобы крестьяне, которые их кормят, изменили свой образ жизни,

– заявлял министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

Министр добавил, что тем, кому не нравится село и его звуки и запахи, лучше оставаться жить в городе. Отныне люди, которые решили жить вблизи фермы, магазина, бара или ресторана, не могут жаловаться на шум или другие неудобства.

"Что нужно сделать? Усыпить их? Если тебе не нравится село, ты остаешься в городе, а если ты едешь в село, ты приспосабливаешься к селу, какое оно уже есть", – добавил министр.

Ранее Фонд художника-минималиста Дональда Джадда обратился в суд с обвинениями против Ким Кардашьян. Все из-за того, что американская звезда сняла видеообзор своего офиса и показала стол, который назвала изделием Джадда.