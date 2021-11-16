Милли Бобби Браун вместо Натали Портман стала Падме Амидалой из "Звездных войн"

Внешнее сходство двух известных актрис фанаты замечали уже давно. А у DeepFake-видео она стала еще более заметной.

На ютуб-канале stryder HD опубликовали очередное видео с применением технологии DeepFake. В новом ролике лицо Натали Портман заменили на Милли Бобби Браун.

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Юная актриса предстала в образе Падме Амидалы – матери Люка и Леи Скайуокеров из ленты "Звездные войны".

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