Меняет все: очаровательные фото людей до и после того, как их попросили улыбнуться

17:21

Австралийский фотограф Джей Вайнштейн широко известен в сети своим проектом, в котором показывает, как обычная улыбка способна изменить человека. Сначала он фотографирует прохожих с обычным выражением лица, а затем просит их улыбнуться и делает еще один снимок. Разница впечатляет.