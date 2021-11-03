Фото Джея є переконливим доказом того, що для того, щоб заспокоїтися, покращити собі настрій чи підтримати близьку людину потрібно зовсім небагато. У банальній усмішці захована потужна сила, яка за лічені секунди може зробити щасливішим увесь світ.

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"Він спускався сходами залізничного вокзалу Східного Перта в Австралії. Тоді я попросив його усміхнутися"

"Вона гуляла з друзями, досліджуючи вулиці Форт-Кочі, що в Індії. Тоді я попросив її усміхнутися"

"Він гуляв у парку біля музею, коли сонце заходило над могутньою річкою Янцзи в Шанхаї, Китай. Тоді я попросив його усміхнутися"

"Він вийшов з буддистського монастиря Тіксе, розташованого на вершині пагорба з видом на долину Інду, коли ми зупинялися в Ладакху, Індія. Тоді я попросив його усміхнутися"

"Він був у невеликому придорожньому магазині зі шкільними друзями, коли я фотографував людей на перехресті ринку в Кірітірі, Кенія. Тоді я попросив його усміхнутися"

"Вона гуляла навколо величезного озера Брахма Саровар з другом, що стало ідеальним завершенням спекотного літнього дня в Курукшетрі, Індія. Тоді я попросив її усміхнутися"

"Він грався зі своїми рідними, коли у Вріндавані, що в Індії, зійшло тепле сонце. Тоді я попросив його усміхнутися"

"Вона йшла жвавою вулицею, коли настав вечір у колоритному передмісті Мельбурна, Австралія. Тоді я попросив її усміхнутися"

"Він сидів біля свого маленького магазину, коли я досліджував історичні вулиці Караїкуді в Таміл Наду, Індія. Тоді я попросив його усміхнутися"

"Він підійшов до мене, коли я досліджував Вріндаван, що в Індії. Тоді я попросив його посміхнутися"

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