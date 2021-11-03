Фото Джея является убедительным доказательством того, что для того, чтобы успокоиться, улучшить настроение или поддержать близкого человека нужно совсем немного. В банальной улыбке спрятана мощная сила, которая в считанные секунды может сделать счастливее весь мир.

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"Он спускался по лестнице железнодорожного вокзала Восточного Перта в Австралии. Тогда я попросил его улыбнуться"

"Она гуляла с друзьями, исследуя улицы Форт-Кочи в Индии. Тогда я попросил ее улыбнуться"

"Он гулял в парке возле музея, когда солнце заходило над могучей рекой Янцзы в Шанхае, Китай. Тогда я попросил его улыбнуться"

"Он вышел из буддистского монастыря Тиксе, расположенного на вершине холма с видом на долину Инда, когда мы останавливались в Ладакхе, Индия. Тогда я попросил его улыбнуться"

"Он был в небольшом придорожном магазине со школьными друзьями, когда я фотографировал людей на перекрестке рынка в Киритире, Кения. Тогда я попросил его улыбнуться"

"Она гуляла вокруг огромного озера Брахма Саровар с другом, что стало идеальным завершением жаркого летнего дня в Курукшетре, Индия. Тогда я попросил ее улыбнуться"

"Он играл со своими родными, когда во Вриндаване, что в Индии, взошло теплое солнце. Тогда я попросил его улыбнуться"

"Она шла по оживленной улице, когда настал вечер в колоритном пригороде Мельбурна, Австралия. Тогда я попросил ее улыбнуться"

"Он сидел возле своего маленького магазина, когда я исследовал исторические улицы Караикуди в Тамил Наду, Индия. Тогда я попросил его улыбнуться"

"Он подошел ко мне, когда я исследовал Вриндаван, что в Индии. Тогда я попросил его улыбнуться"