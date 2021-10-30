Хью Митчелл, сыгравший роль маленького журналиста Колина Криви во второй части "Гарри Поттера", стал профессиональным фотографом.

Это интересно 20 людей, которые создали не просто хэллоуинские тыквы, а настоящие произведения искусства

Фотограф снимает портреты и природные пейзажи, которые стали частью его творчества. Митчелл любит снимать безлюдную среду, где часто выделяется один элемент – яркое растение, сломанный забор или сухое дерево.

Фотограф обращает внимание на тишину и медитативность природы – его фотографии дышат спокойствием и сыростью.

Хью любит фотографировать пейзажи / Коллаж 24 канала из фото из инстаграма Митчелла

Очень иронично, что еще с детства Митчеллу пришлось не расставаться с камерой: Колин Криви, которого сыграл актер, выглядел так, будто не представляет жизнь без фотоаппарата.

Что известно о Митчелле в "Гарри Поттере" Этот фильм стал фото Колина Криви всего в 13 лет. Интересно, что после съемки картины актер отказался от участия в следующих частях – причина до сих пор неизвестна. Этот фильм стал дебютным для молодого актера – Митчелл сыграл роль фанатаКолина Криви всего в 13 лет. Интересно, что после съемки картины актер отказался от участия в следующих частях – причина до сих пор неизвестна.

Хью Митчелл в роли Колина Криви / Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

Сам Митчелл признается, что культовая лента не сильно повлияла на его предпочтения.

Мне всегда нравилась фотография. Не думаю, что мне нужно было актерское мастерство, чтобы подтолкнуть меня к тому, что я делаю сейчас. Но это, безусловно, помогает узнать что-либо об опыте с другой стороны объектива. Теперь часть моей работы – это снимать портреты актеров,

– рассказал он.

Хью Митчелл во время рабочего процесса / Фото из инстаграма Митчелла

Читайте также Сразу же стал мемом: свежий кадр нового фильма о Человеке-Пауке рассмешил сеть

Митчелл очень любит природу – это натолкнуло его на расширение своего портфолио. Теперь, кроме портретов и фото со свадеб, мужчина фотографирует удивительные пейзажи.

Это может показаться безумным, но одним из моих любимых изображений, которые я сделал в последнее время, было фото четырехкапчатой ​​стрекозы. Это очень далеко за пределами того, что я обычно снимаю, и мне всегда интересно попробовать что-нибудь новое,

– отметил Митчелл.

"Стрекоза" / Фото из инстаграма Хью Митчелла

Мужчина публикует свои фотографии на странице в инстаграме. На него подписалось почти 20 тысяч фолловеров.

Кроме фотографии Хью любит музицировать – он написал и исполнил несколько песен для фильмов.