Хью Митчелл, сыгравший роль маленького журналиста Колина Криви во второй части "Гарри Поттера", стал профессиональным фотографом.
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Фотограф снимает портреты и природные пейзажи, которые стали частью его творчества. Митчелл любит снимать безлюдную среду, где часто выделяется один элемент – яркое растение, сломанный забор или сухое дерево.
Фотограф обращает внимание на тишину и медитативность природы – его фотографии дышат спокойствием и сыростью.
Хью любит фотографировать пейзажи / Коллаж 24 канала из фото из инстаграма Митчелла
Очень иронично, что еще с детства Митчеллу пришлось не расставаться с камерой: Колин Криви, которого сыграл актер, выглядел так, будто не представляет жизнь без фотоаппарата.
Что известно о Митчелле в "Гарри Поттере"Этот фильм стал дебютным для молодого актера – Митчелл сыграл роль фаната фото Колина Криви всего в 13 лет. Интересно, что после съемки картины актер отказался от участия в следующих частях – причина до сих пор неизвестна.
Хью Митчелл в роли Колина Криви / Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Сам Митчелл признается, что культовая лента не сильно повлияла на его предпочтения.
Мне всегда нравилась фотография. Не думаю, что мне нужно было актерское мастерство, чтобы подтолкнуть меня к тому, что я делаю сейчас. Но это, безусловно, помогает узнать что-либо об опыте с другой стороны объектива. Теперь часть моей работы – это снимать портреты актеров,
– рассказал он.
Хью Митчелл во время рабочего процесса / Фото из инстаграма Митчелла
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Митчелл очень любит природу – это натолкнуло его на расширение своего портфолио. Теперь, кроме портретов и фото со свадеб, мужчина фотографирует удивительные пейзажи.
Это может показаться безумным, но одним из моих любимых изображений, которые я сделал в последнее время, было фото четырехкапчатой стрекозы. Это очень далеко за пределами того, что я обычно снимаю, и мне всегда интересно попробовать что-нибудь новое,
– отметил Митчелл.
"Стрекоза" / Фото из инстаграма Хью Митчелла
Мужчина публикует свои фотографии на странице в инстаграме. На него подписалось почти 20 тысяч фолловеров.
Кроме фотографии Хью любит музицировать – он написал и исполнил несколько песен для фильмов.