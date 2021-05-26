"Жизнь – это Евровидение, а ты в ней – Великобритания": лучшие мемы о Евровидении-2021

10:07

22 мая весь мир наблюдал за финалом Евровидения, победителем которого стала Италия. Выступления участников, оценки жюри и результаты конкурса стали одной из главных тем для обсуждения на этой неделе. Ее, конечно же, не обошли и любители мемов.