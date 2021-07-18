В Великобритании нашли след на скульптуре: вероятно, это отпечаток пальца Микеланджело

В лондонском музее Виктории и Альберта, вероятно, нашли отпечаток большого пальца выдающегося художника Микеланджело на восковой скульптуре. Статуэтке уже более 500 лет, но у искусствоведов до сих пор были сомнения, был ли ее автором Микеланджело. Это станет точно известно, если удастся доказать, что отпечаток принадлежит именно художнику.

Как нашли отпечаток

Работники музея рассказали, что прошлой весной скульптуру из верхней галереи перенесли в прохладное подвальное помещение. Это было необходимо, чтобы защитить ее от повышения температуры, пока музей был закрыт на время карантина.

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Через 5 месяцев после этого скульптуру вернули назад в галерею. Именно тогда и обнаружили отпечаток пальца на ягодицах восковой модели раба. В музее предполагают, что он стал заметным из-за изменений химического состава воска, вызванные колебанием температуры или влажности воздуха.



Вероятный отпечаток пальца Микеланджело на скульптуре раба / Фото Лондонского музея Виктории и Альберта

О скульптуре

Восковая скульптура раба была черновым вариантом значительно большей мраморной скульптуры, которая предназначена для могилы Папы Римского Юлия II в Ватикане. Микеланджело успел вырезать только лицевую часть полноразмерной статуи, которая сейчас хранится в Galleria dell'Accademia во Флоренции.

Эта восковая версия – одна из немногих уцелевших эскизных моделей. Она позволяет понять и увидеть нереализованные планы художника. Если удастся доказать, что отпечаток пальца действительно принадлежит Микеланджело, это поможет поставить точку в затяжных дискуссиях насчет подлинности скульптуры.

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