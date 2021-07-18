Як знайшли відбиток

Працівники музею розповіли, що минулої весни скульптуру з верхньої галереї перенесли до прохолодного підвального приміщення. Це було необхідно, аби захистити її від підвищення температури, поки музей був зачинений на час карантину.

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Через 5 місяців після цього скульптуру повернули назад до галереї. Саме тоді й виявили відбиток пальця на сідницях воскової моделі раба. У музеї припускають, що він став помітним через зміни хімічного складу воску, спричинені коливанням температури чи вологості повітря.



Ймовірний відбиток пальця Мікеланджело на скульптурі раба / Фото Лондонського музею Вікторії та Альберта

Про скульптуру

Воскова скульптура раба була чорновим варіантом значно більшої мармурової скульптури, що призначалася для могили Папи Римського Юлія II у Ватикані. Мікеланджело встиг вирізати лише лицеву частину повнорозмірної статуї, яка зараз зберігається у Galleria dell'Accademia у Флоренції.

Ця воскова версія – одна з небагатьох вцілілих ескізних моделей. Вона дозволяє зрозуміти та побачити нереалізовані плани художника. Якщо вдасться довести, що відбиток пальця справді належить Мікеланджело, це допоможе поставити крапку у затяжних дискусіях щодо оригінальності скульптури.

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