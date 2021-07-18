Как нашли отпечаток

Работники музея рассказали, что прошлой весной скульптуру из верхней галереи перенесли в прохладное подвальное помещение. Это было необходимо, чтобы защитить ее от повышения температуры, пока музей был закрыт на время карантина.

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Через 5 месяцев после этого скульптуру вернули назад в галерею. Именно тогда и обнаружили отпечаток пальца на ягодицах восковой модели раба. В музее предполагают, что он стал заметным из-за изменений химического состава воска, вызванные колебанием температуры или влажности воздуха.



Вероятный отпечаток пальца Микеланджело на скульптуре раба / Фото Лондонского музея Виктории и Альберта

О скульптуре

Восковая скульптура раба была черновым вариантом значительно большей мраморной скульптуры, которая предназначена для могилы Папы Римского Юлия II в Ватикане. Микеланджело успел вырезать только лицевую часть полноразмерной статуи, которая сейчас хранится в Galleria dell'Accademia во Флоренции.

Эта восковая версия – одна из немногих уцелевших эскизных моделей. Она позволяет понять и увидеть нереализованные планы художника. Если удастся доказать, что отпечаток пальца действительно принадлежит Микеланджело, это поможет поставить точку в затяжных дискуссиях насчет подлинности скульптуры.

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