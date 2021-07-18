Найденные рисунки сейчас экспонируются в Музее Ван Гога, в Амстердаме. Они стали частью выставки Here to Stay.

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Об иллюстрациях Ван Гога

Три рисунка сделаны карандашом и расположены вертикально на одной полоске бумаги. Их нашли в копии книги "История одного крестьянина" – иллюстрированного романа Эмиля Эркмана и Пьера-Александра Шатриана, который рассказывает о Французской революции с крестьянской точки зрения.



Найденные в книге рисунки Ван Гога / Фото Музея Ван Гога

На каждом эскизе изображена одна фигура. Исследователи считают, что это – крестьяне, герои книги, которые и вдохновили Ван Гога. Вероятно, рисунки сделаны осенью 1881 года, когда ему еще не было 30 лет и он жил в селе Эттен, где жили его родители.



Первая иллюстрация / Фото Музея Ван Гога

В 1883 году Ван Гог прислал книгу нидерландскому художнику и другу Антону Ван Раппарду, на которой он сначала написал свое имя и сообщение: "Я действительно думаю, что вы найдете Эркмана-Шатриана прекрасным".



Вторая иллюстрация / Фото Музея Ван Гога

Впоследствии, после того как он послал книгу по почте, Ван Раппард посетил его в голландском городе Нуенен. Там Ван Гог сделал набросок портрета своего друга, который, как полагают, стал самым большим его рисунком.



Третья иллюстрация / Фото Музея Ван Гога

Однако выжила только верхняя часть произведения, потому что в мая 1885 года художники поссорились из-за того, что Ван Раппард раскритиковал литографию Ван Гога на его картине "Пожиратели картофеля". Очень расстроенный художник разрезал портрет пополам и его нижняя часть сейчас считается утраченной.

Когда в 1892 году Ван Раппард умер, книга была передана его жене. Она оставалась в семье в течение нескольких поколений, а в 2019 году ее продали музею Ван Гога.