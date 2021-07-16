За эти годы женщина успела выработать собственный узнаваемый стиль. Ее рисунки очень детализированные и яркие. Возможно они не соответствуют последним тенденциям графического дизайна и современных иллюстраций и больше напоминают винтажные открытки. Но, несомненно, эти изображения привлекают внимание и дарят эстетическое наслаждение.

Это интересно Искусство и гемблинг: самые известные картины, посвященные азартным играм

Работы действительно удивляют, особенно когда узнаешь, что они созданы бабушкой и еще и не в профессиональной программе для дизайнеров и иллюстраторов. Кажется, что даже разработчики Paint не думали, что в их программе можно так рисовать. Развлечения 24 подготовили для вас подборку лучших картин Конче Гарсии Заеры. Приятного просмотра!

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15